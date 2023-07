El enfrentamiento entre Manuel Cortés y Asraf Beno: "No me compares porque no soy como tú"

Tras ser el cuarto clasificado de 'Supervivientes 2023', Asraf Beno ha vuelto a la realidad y se ha puesto cara a cara con sus frentes abiertos en el concurso durante el debate final, primero lo ha hecho con Adara Molinero y después con Manuel Cortés y Alma Bollo.

Que los primos de Isa Pantoja y Asraf no han tenido la mejor de las relaciones en Honduras no es nada nuevo y por ello, los tres han podido ver las imágenes de sus conflictos en el programa y tras esto se han dicho las cosas claras en directo.

"Ha sido algo recíproco, yo le he dicho y él me ha dicho", ha apuntado ante esto el hijo de Raquel Bollo. Ambos han comentado el por qué de lo que comenzaron sus roces en Honduras, pero no han logrado llegar a un entendimiento por las formas en la primera discusión entre ambos.

Además, Asraf se ha quedado de piedra con unas palabras que no había escuchado de Manuel en una discusión entre ellos en la isla: "Me ha parecido muy fuerte". "Ahí estoy diciendo eso, que está mal o bien, está mal, pero perdí los nervios", ha respondido Manuel y ha querido decir algo: "Tan malo es el que tiene una actitud como yo que pierde los nervios en ese momento y el que me hace que pierda los nervios y que tenga esa actitud, que eres tú. Sueltas un comentario muy grave hacia mi hermana que es mi vida y te larga y eso no lo hacen los caballeros". "No voy a entrar al juego, no me compares porque no soy como tú", ha respondido Asraf ante esto.

El cara a cara de Alma Bollo con Asraf

Alma Bollo también se ha sincerado sobre su relación con Asraf: "No me conectado con él, hemos discutido, hay muchas formas mías que no me han gustado, también he hablado mucho con él. Convivir con él me costaba, me he llevado mal, pero también he hablado mucho con Asraf. Hemos discutido, pero después hemos convivido".