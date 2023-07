Artùr pone en duda lo ocurrido entre Adara y Bosco y ellos responden con un nuevo beso en plató

Adara ha explicado qué es lo que le ha conquistado de Bosco y aquello que ha conseguido que cambiara su opinión sobre él: "Su cambio físico, es muy caballeroso, siempre está pendiente de mí, siempre me quiere ayudar...". Y, mientras ella hablaba sobre él, alguien se percataba de un pequeño detalle: "Uy, cómo duda Artùr, eh...".

Ha sido entonces cuando Ion ha preguntado al ucraniano por su opinión: "Adara cambió cuando estuvo nominada conmigo, no antes. Siempre ha hablado mal de Bosco y Bosco siempre ha nominado a Adara ", ha comenzado. "Huele a celitos", ha reaccionado Adara. "Siempre ha hablado mal de Bosco, lo sabe él, hay que mojarse, brother", ha insistido dirigiéndose directamente al sobrino de Pocholo.

"Yo me tiro de cabeza a la piscina, si quieres. Pero la verdad es que Adara y yo empezamos con baches, pero un camino plano nunca mola , mola más con baches, ¿no?", ha respondido el ganador de la edición.

Pero Artùr se ha mantenido: "Yo pienso que tres meses y pico dice una cosa y que, de repente, cuando está nominada conmigo, él se salva y al día siguiente se acuesta con él... Me parece algo... No me duele, pero es un poco raro".