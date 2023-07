Adara y Asraf tienen un tenso cara a cara en el que salen nuevos conflictos a la luz: "Esto no me lo esperaba de ti"

Adara asegura que su compañero le tiró almendras a la cara y Asraf lo niega: "Yo no te he tirado almendras en la vida, no voy a aguantar mentiras"

"Detrás te trata bien, con cariño y en cámara te pone en un compromiso continúo", dice Adara sobre Asraf

Asraf explica por qué se marcó del plató cuando Adara le llamó pesado y ella reacciona: "Me quedé en 'shock"

Adara Molinero y Asraf Beno se han visto la cara después de la final de 'Supervivientes' y lo han hecho en el debate final, donde han podido hablar de todo lo que ha pasado entre ellos en Honduras, desde su amistad en la primera etapa del programa a sus grandes diferencias al final.

Asraf cree que si Adara sigue pensando mal de él "no quiere tener una amistad falsa" entre ellos: "Piensas mal de mí todo el rato y no puedo estar bien con una persona que piensa así". "He sido fiel a mí, a mis valores y a lo que he sentido.

"La situación me ha perjudicado porque creo que no se ha llegado a entender", ha dicho ella y es que sigue manteniendo que su compañero ha tenido un doble juego en el concurso: "Detrás te trata bien, con cariño y en cámara te pone en un compromiso continúo". "Estás siendo muy mentirosa, yo no he querido tirar de la cuerda, respeté por la amistad que teníamos, pero has tenido muchos feos conmigo detrás de cámaras", ha dicho él.

Pero esto no se ha quedado aquí, tantas cosas han tenido que hablar que han protagonizado varios momentos de tensión durante la noche. Asraf ha mantenido que ha sido fiel a la que era su amiga: "He hecho el ejercicio de intentar entender, he recapacitado, pero luego me he dado cuenta que no he logrado entenderlo del todo, no me ha llevado a ningún lado".

Asraf ha explicado cómo se ha sentido respecto a ella: "El día de la final cuando dijo que era muy pesado fue cuando más me dolió, no me lo esperaba, ahí sentí que todo lo que se ha ido acumulando ha ido cogiendo consistencia". "Me parece una exageración todo", ha dicho Adara asegurando que cree que ella no le ha traicionado, pero él a ella sí.

Adara: "Asraf me tiró almendras a la cara"

Adara cree que Asraf le ha tirado de la cuerda y ha desvelado algunas de estas situaciones: "Una vez me tiraste almendras a la cara, las fue a pasar, estábamos todos comiendo y cogió y me las tiró a la cara. Y muchos más ejemplos, las lanzó, me las tiró a la cara". Algo a lo que ha reaccionado el novio de Isa Pantoja: "¿Que te he tirado almendras a la cara? ¿Cuando ha sido este momento? Me parece muy fuerte este juego".