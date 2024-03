Jorge Javier no contiene sus ganas de preguntar a Zayra Gutiérrez por su padre, Guti: “¿Nos estará viendo? Yo tenía un poster suyo en mi habitación”

“ Zayra, que alegría me da verte , con la de tardes que he hablado yo de ti… que buenas tardes de gloria nos has dado”, ha comenzado Jorge Javier Vázquez a saludar a Zayra Gutiérrez, quien respondía entre risas: “ A mi vosotros no tantas …”.

La hija de Guti y Arancha de Benito no ha tardado en quejarse al presentador sobre la altura del helicóptero, a instantes de tirarse y comenzar definitivamente su aventura en ‘Supervivientes’: “O me lo bajan o no me tiro”. Una petición ante la que Jorge Javier Vázquez no ha podido evitar responder con su habitual toque de humor: “Hace mucho viento y si te lo bajamos, corre el peligro de que cuando te vayas a tirar, el pelo se te enrede con las hélices”.