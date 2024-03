El vídeo ha sido el que más le ha llamado la atención a muchos fans del formato porque creen que Zayra no refleja la ilusión que dice tener y que no debería emocionarse tan pronto al pensar en lo que deja en España, pues piensan que quizá no se ha concienciado lo suficiente y no va a ser capaz de aguantar la aventura: "Vaya ojillos de tristeza", "Parece que no tenga alegría". Su novio ha leído todos estos comentarios y ha querido salir en su defensa con un largo texto en el que justifica su actitud.