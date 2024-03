Ángel Cristo se niega a jugar en una prueba y la organización explica: "No ha puesto impedimento hasta que le ha tocado jugar"

"No voy a participar en el juego. No voy a hacerlo. Después de ver los latigazos que uno sufre en las lumbares, yo tengo una enfermedad y no puedo correr el riesgo de recibir ese latigazo en la cadera. Lo siento mucho", explicaba. Pero algunas de sus compañeras, como Miri Pérez-Cabrero, le aseguraban que el arnés tiraba de otra zona. Él no quiso escucharlas respondiendo: "Acabo de decir que no lo voy a hacer", insistió.