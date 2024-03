"Tengo que decirte con mucho orgullo que ya formas parte de nuestra familia. Me costó creerte, me costó entenderte, pero con el tiempo me has demostrado que haces bien las cosas a pesar de que a veces choquemos, nos peleemos y riñamos, porque siempre sabemos reconciliarnos", le reconoció Maite a Kiko en su carta, en la que le ha expresado el cariño que le tiene después de más de un lustro viviendo juntos, pues la madre de Sofía vive con ellos desde el comienzo de su relación en el espectacular chalet que la ganadora de 'GH' posee a las afueras de Madrid.