Lo que no se vio de la segunda gala de 'Supervivientes': La divertida entrevista de Jorge Javier a Maite Galdeano

Jorge le ha hecho una entrevista a Maite Galdeano a través de sus redes sociales: "¿Cuánto dinero tienes ahora?"

La audiencia a través de las redes sociales se ha alegrado al ver a este dúo cómico de nuevo juntos

Maite Galdeano desvela su situación sentimental a Jorge Javier con su frase mítica: "¡Sola! ¡Sola! ¡Sola!"

Ayer durante la segunda gala de 'Supervivientes', Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun y Jorge Javier Vázquez formaron el tándem perfecto para divertir a todos en el plató. Sin embargo, a través de Instagram Jorge colgó unas historias con Maite en donde le hizo una entrevista bastante divertida que no ha pasado desapercibida.

En el primer vídeo Jorge se ha interesado por el dinero que tiene Maite Galdeano en el banco. "A ti te gusta como a mí, amasar", le ha dicho el presentador de 'Supervivientes'. La madre de Sofía le ha dado la razón: "Que vaya en crecimiento... siempre viene bien para cosas, no hay que tener prisa en gastarlo. Eso es tener buen ojo y buena previsión para el futuro", le ha recomendado a Jorge Javier.

Maite Galdeano ha dicho su refrán estrella para ahorrar: "Siempre meter, nunca sacar, ese es mi refrán y me va de maravilla", le ha confesado a Jorge. El presentador se ha empezado a reír ante las ocurrencias de Maite y no ha podido evitar preguntarle por el dinero que tiene ahora. "Las cantidades no se dicen, pero hay bastante, estoy muy satisfecha del buen ahorro que he hecho", ha dicho con orgullo la Galdeano.

En la segunda historia, Jorge le ha preguntado a Maite por su faceta de influencer. "Le gente me quiere mucho y desde luego que cualquier cosa que promociono dejo agotadas las existencias", ha recalcado Maite. Jorge se ha sorprendido mucho de que Maite tenga tanta repercusión en las redes. "Mira que carillas me he puesto, mira que bonitas, blancas nuclear", le ha soltado la Galdeano enseñándole los dientes.

Jorge se ha interesado en saber si las ha pagado o si se las dieron gratis. "Me las han puesto... esto vale un pastón como las Kardashian... me lo he ahorrado", ha confesado Maite. Jorge Javier ha admitido que a él se lo ofrecen, pero no lo quiere: "No has cobrado, intercambio, eso es lo que yo no quiero".

El esperado reencuentro entre Maite Galdeano y Jorge Javier Vázquez por parte de la audiencia

Maite y Jorge fueron los protagonistas claves que hicieron reír al público del plató, pero la audiencia en las redes sociales comentó con alegría el tándem que formaron. Jorge Javier Vázquez se volvió a reencontrar después de mucho tiempo con Maite Galdeano y ambos hicieron un dúo cómico muy particular al hablar sin tapujos de todo lo que se les pasaba por la cabeza. El principal tema que trataron fueron los celos y comentaron también la situación sentimental de Maite.