Marta Peñate: "Si Alejandra Rubio no fuera sobrina de Carmen Borrego sería su mayor detractora"

Os cuento, como cada semana, la intrahistoria de 'Supervivientes'

Alejandro Rubio es consciente de que su tía tiene muchos palmeros

El defensor de Aurah en plató me cuentá qué opina Jesé del tonteo con Rubén Torres

Otro debate más de 'Supervivientes' y he vuelto a cumplir con mi misión: traeros salseo. He vivido momentos detrás de cámaras que me han dado a entender muchas cosas que no se pueden llegar a percibir desde casa. Me da miedo que los colaboradores por culpa de este blog me huyan. A ver por dónde empezamos porque está la cosa jugosa.

Ayer fueron sucediendo diferentes acontecimientos que consiguieron que a cada hora pensara en cambiar el titular de este blog, ya que tengo tres informaciones que sé que os van a interesar. Por un lado, tenemos a Makoke, cansada de los continuos reproches de Laura Matamoros, por otro lado, a una Alejandra Rubio que, en ciertos momentos, no quería que conectaran con el plató porque no sabía qué decir para defender a su tía, y, por último, el defensor de Aurah, Javi, que me comentó qué pensaba Jesé/bebé sobre el hecho de que Torres insinuara que había un tonteo entre ambos.

Ayer me di cuenta de que Alejandra Rubio estaba deseando que no conectaran con nuestro plató. Hubo tanto contenido que los colaboradores apenas pudimos hablar, cosa que facilitó la labor de Alejandra, puesto que en ciertos vídeos de su tía se llevaba las manos a la cabeza mientras añadía: "¿Cómo defiendo yo esto?" Ayer me quedó más que claro que a su sobrina no le estaban gustando ciertas actitudes de su tía en el concurso, pero como es familiar, la defiende.

Yo creo que si Alejandra no fuera sobrina de Carmen Borrego sería su mayor detractora. Es más, en algún momento de la noche añadió: "Yo soy colaboradora, no defensora de Carmen", y esto parece que no dice nada, pero dice mucho. Sobre todo, noté que lo pasaba mal cuando ponían los vídeos de Carmen discutiendo con Arantxa del Sol y Ángel Cristo. Es más, se llegó a reír en algún momento de las contestaciones de Ángel. No digo que le guste el hijo de Bárbara Rey, porque me ha confesado que no le gusta absolutamente nada, pero sí que hay momentos que le hace gracia. Alejandra piensa que su tía no debería entrar en ciertas discusiones porque no le benefician, y, mucho más, cuando ella no es la protagonista de las mismas.

A todo esto, me confesó que ella es consciente de que Borrego tiene muchos palmeros, y que esto hace que su concurso se vea perjudicado. A mí me pasó lo mismo con Anabel Pantoja en 'Supervivientes', me parecía buena chica, pero, sin querer, le acabé cogiendo algo de manía porque tenía a su alrededor mil palmeros.

Por otro lado, otro vídeo de Laura Matamoros hablando de su mejor amiga: Makoke. Supongo que 24 horas al día dan para mucho, y que con la entrada de Lorena Morlote, peluquera y amiga de Makoke, el tema de su ex madrastra ha vuelto a resurgir. Laura ha intentado que la peluquera hablara mal de su amiga, y no lo consiguió, pero sorprendentemente no hubo ni una mísera defensa por su parte. Makoke confesó detrás de cámaras que no entendía para nada la actitud de Lorena, y no es porque quiera que la defienda de la hermana de su hija, simplemente es el hecho de no permitir que hablen tan mal de ella en su presencia. Yo estoy segura de que Laura le ha contado algo a Lorena que a las cámaras de Honduras se les ha escapado. Eso, o simplemente que Lorena como amiga no vale un duro. Por lo que comentaba Makoke: Lorena le debe una buena explicación. A mí me da que no se va a volver a hacer las mechas con la Morlote nunca más.

Pero, aún hay más. Laura dio a entender que ella era la Cenicienta y que Makoke era la madrastra mala. En Gran Hermano soltó que ella tenía que comer arroz en Navidad mientras que Makoke comía manjares. Pues ahora, Laura, ha añadido otro capítulo al cuento: tenía que hacer la cama teniendo chica en casa.

En este vídeo que le grabé a Makoke podéis oírla comentando que ella no era la única que hacía la cama, que la hacían todos los convivientes, puesto que era un ‘pisito’ de cinco plantas y lo quería era facilitar los quehaceres de la señora de la limpieza. La cara de Makoke con cada vídeo de Laura es pura fantasía. Mientras ve los vídeos siempre dice: "¡Qué pesada"! Este cuento renovado de la Cenicienta me tiene fascinada, y me huele que habrán mas capítulos.

Y cerramos nuestro blog del salseo con información que tengo de bebé/Jesé. El defensor de Aurah, Javi, me ha contado que Jesé se ha reído de lo que ha sucedido entre Torres y Aurah.