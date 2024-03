Lorena Morlote responde a la pregunta más directa de Sandra Barneda: "¿Cómo crees que puede sentarle a Makoke tu relación con Laura?"

Lorena ha señalado que tanto si se queda como si no se queda, lo haría: "Ya lo tenemos escrito". Además, ha apuntado que ella tenía un objetivo al llegar a 'Supervivientes': "Mi misión era arreglarme con Laura , que pensé que nos íbamos a matar... Cuando la vi bajar de la barca pensé: 'Madre mía'. Pero me llevo una amiga y una posible socia".

Por último, Morlote ha señalado que le quedaba una segunda misión en España: "La primera ya la tengo, ahora me queda la segunda que es la más dura...". En cuanto a cómo le puede estar sentando a Makoke esta relación entre ella y Laura Matamoros, Morlote opinaba lo siguiente: "Muy bien. No hay ningún problema con ella, la conozco de hace muchísimos años. Sé que no le va a molestar. Todo lo que sea emprender cosas nuevas, le va a venir bien. Y quién sabe si algún día estaremos las tres tomando un café o algo".