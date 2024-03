Rocío Madrid, primera expulsada definitiva de 'Supervivientes': "No podía más, estoy feliz de irme"

Laura Matamoros se hacía con el collar líder de ' Playa Limbo' al ser la vencedora en el juego tras ser la que más aguantaba sobre la estructura mientras sus compañeros iban cayendo al agua. Y, por ello, se salvaba de enfrentarse a la votación y por tanto, a la expusión, algo con lo que se mostraba tremendamente feliz y emocionada: "Se lo dedico a mis dos hijos, no sé si me verán o no, pero les quiero mucho".

Rocío respira tranquila al escuchar su nombre mientras Lorena Morlote se abrazaba a sus compañeros contenta de quedarse. "Gracias, España", entonaba la ya primera expulsada de la edición: "Aunque suene raro, muchas gracias, es que no podía más y tampoco me veía capaz de abandonar por una cuestión de amor propio. A mí esto se me está haciendo bola, si me hubiera quedado creo que no hubier aguantado dos días seguidos. Agradezco a todo el mundo que me ha apoyado, pero estoy feliz de irme".