Pedro García Aguado, al límite: "He perdido la fuerza y las emociones me han desbordado"

Pedro García Aguado no está pasando por sus mejores momentos en Honduras y es que las duras condiciones de ' Supervivientes ' no le están dejando adaptarse del todo.

El superviviente está pasando malos momentos en la playa, se siente muy agobiado, algo de lo que ha hablado en el 'Oráculo de Poseidón' sin poder evitar romperse: "Cuando pierdes la fuerza lo pierdes todo. He perdido fuerza y me he sentido muy indefenso, las emociones me han desbordado. Me quiero ir y seguir cada día, quiero luchar y seguir dando la cara, pero no puedo".