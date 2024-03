El asco de Claudia a la comida hace saltar las alarmas en Playa Condena: "¿No estarás embarazada?"

Fue Arantxa del Sol la que se percató del bajón que estaba sufriendo Claudia. No tardó en avisar a Mario, su pareja, para que acudiera y supiera también el momento que estaba atravesando la concursante de 'Supervivientes'. "¿Te duele la tripa? ¿Te has mareado o algo?", le preguntaba a su novia. Claudia apenas podía articular palabra: "La barriga, la cabeza... todo. No me puedo levantar".