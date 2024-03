Rocío se llevaba la mano a la barbilla y ponía gesto de bucear en su mente en busca de esa información, pero terminaba admitiendo que no tenía muy claro quién le estaba hablando: "Creo que sí, pero no sé de qué". "¿La Maite Galdeano te suena? No tienes ninguna obligación de saberlo, eh", comentaba la suegra de Kiko Jiménez, ante lo que su interlocutora le contestaba: "No, no, si es que sí que me suena, pero no sé de qué".