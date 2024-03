La primera expulsada del reality visita el plató de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'

Rocío Madrid se muestra orgullosa de su paso por el concurso y habla de su difícil convivencia con Aurah Ruiz y Kiko Jiménez

Rocío Madrid fue la primera expulsada definitiva de 'Supervivientes'. Ocurrió durante la emisión de 'Conexión Honduras' del pasado domingo y la actriz y presentadora de televisión respiraba tranquila tras conocer la decisión de la audiencia: "No podía más y tampoco me veía capaz de abandonar por una cuestión de amor propio", señalaba aliviada. La ya exconcursante de 'Supervivientes' no tuvo el mejor recibimiento en Playa Limbo tras caer eliminada ante Miri y ser trasladada a ese lugar.

Y es que Rocío Madrid tuvo diversos enfrentamientos con los integrantes de Playa Limbo (Laura Matamoros, Lorena Morlote y Kiko Jiménez). A destacar el que mantuvo con este último, con fuertes cruces de palabras y ataques de todo tipo: "La que más necesita estar aquí eres tú. Estás olvidadísima", llegó a decir en un momento dado el colaborador de Telecinco a Rocío. Esta acabó totalmente superada y casi pidiendo a gritos su expulsión frente a Lorena Morlote. Posteriormente, la actriz no dudaba en mandarle una pulla mientras disfrutaba de su primera cena.

Ahora era el turno de que Rocío Madrid hiciera balance de su concurso cuando llegó al plató de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', donde decía estar orgullosa de su paso por el programa y haberlo "disfrutado mucho". No obstante, reconocía que "la convivencia con dos personas" le había costado mucho.

En el plató, tuvo la oportunidad de intercambiar opiniones con el defensor de Aurah Ruiz y le explicó que no entendía el motivo por el que la influencer discutió tanto con ella porque "no hubo nada tan grave". Sin embargo, el defensor de Aurah no lo veía así. Además, Rocío Madrid encajó las opiniones de algunos colaboradores del plató, como Anabel Pantoja, que le dijo que le había dado "mucha pena" que su concurso hubiese destacado por sus discusiones con Aurah Ruiz.