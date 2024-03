Nagore lanza un órdago y Sandra Barneda le comunica que se acepta su propuesta: "Si firmas ya ir a 'Supervivientes' cobrarás lo mismo que Carmen Borrego"

"Nagore se quiere ir como candidata para sustituir a Carmen Borrego", aseguraba Makoke en plató, pregunta que le hacía Sandra Barneda para saber la respuesta real de la colaboradora: "¿Te propones como candidata?". Y Nagore Robles lanzaba un completo órdago en directo: "Si me pagan lo mismo que a Carmen voy".

Sandra Barneda apuntaba esta condición de Nagore y revelaba momentos más tarde lo que le proponían desde la dirección del programa: "Me están diciendo que el caché de Carmen Borrego es tuyo si vas a concursar a 'Supervivientes" . Esto revolucionaba por completo el plató y la presentadora recordaba la oferta: "Es importante, se han comprometido a pagarte lo mismo que a Carmen Borrego si te conviertes en concursante de 'Supervivientes".

Algo a lo que la colaboradora reacciona y explicaba la situación: "Hay un compromiso laboral que tengo, si este copromiso me espera me subo al avión y veo el contrato de Carmen y es lo mismo...". "Confía en mí, es lo mismo y me están diciendo que vas a cobrar exactamente lo mismo", reiteraba Sandra Barneda y le preguntaba algo: "¿Vas a aguantar lo mismo que Carmen Borrego?"