Carmen Borrego se despide definitivamente de sus compañeros y la lía en sus últimos momentos en Honduras: "No me voy a bajar de la barca"

Los ánimos de Carmen Borrego a Pedro García Aguado: "Tú eres muy fuerte"

Carmen Borrego se despide de Playa Olimpo y le manda un mensaje a Kike Calleja: "Si alguien quiere estar aquí hay que darle la oportunidad"

Así ha reaccionado Carmen Borrego al llegar a Playa Limbo

Carmen Borrego se ha despedido definitivamente de sus compañeros de Playa Condena ese domingo durante el programa 'Supervivientes: Conexión Honduras'. La exconcursante tuvo que abandonar el reality en la pasada gala después de que el equipo médico tomase una decisión trascendente y determinante para su futuro: no podría seguir debido a un "cuadro de ansiedad reactivo" y tras ser aislada para estar en observación y bajo tratamiento.

"Atención, porque creo que está llegando alguien", señalaba Sandra Barneda a los integrantes de Playa Condena al conectar con ellos en directo. De repente, Carmen aparecía en una lancha y se bajaba de ella, directa sus compañeros. "Parece que hace un año que no os veo", apuntaba la hija de María Teresa Campos, para posteriormente abrazarse con todos.

Sandra Barneda le recordaba a Borrego que era el turno de despedirse de ellos: "Tienes que decirle algo a tus compañeros". Por su parte, la colaboradora de Telecinco sonreía muy emocionada y veía a sus compañeros con mirada cómplice: "Ya me habría gustado quedarme aquí con vosotros. Me encantaría seguir aquí con vosotros... sois todos estupendos. Tenéis un valor todos...".

"Sé que es un momento muy emotivo para ti porque te hubiera gustado quedarte. No ha sido posible y estás viendo lo duro que es 'Supervivientes'. Pero me gustaría que le dieras ánimo a alguien que me ha dicho hoy que se encuentra flojo", decía Sandra Barneda, refiriéndose a Pedro García Aguado. Cabe recordar que durante las nominaciones de la pasada gala, el ex-waterpolista español se derrumbó asegurando que no podía más.

"Tú eres muy fuerte", le decía directamente Carmen a Pedro. "Tú puedes", añadía. Esto le hacía esbozar una sonrisa a Pedro de oreja a oreja. En cuanto al bañador que llevaba puesto, Carmen Borrego señalaba que no había mejor color que el blanco para despedirse de sus compañeros y "para despedirme de este equipazo al que llevaré en el corazón siempre. Cada uno de los compañeros se merece el aplauso del público y que se ponga en pie porque son la leche".

Carmen Borrego se despide también de Playa Olimpo

Por otro lado, Carmen Borrego también se ha pasado por Playa Olimpo para despedirse de igual manera que de Playa Condena. "Sois unos campeones", decía Borrego. Pero antes de subirse en la barca y partir hacia el aeropuerto, ha tenido unas palabras hacia Kike después de su destierro a Playa Limbo: "No me lo esperaba. Sé que quería seguir estando aquí. Me hubiera gustado que el público le hubiera dado la oportunidad de estar unas semanas. Si alguien quiere estar aquí hay que darle la oportunidad". Sandra le ha recordado a Carmen Borrego que el público decide y es por eso por lo que ya no está junto al resto de sus compañeros.

