Así han sido los primeros momentos de Marieta en Honduras: "¿Dónde está el sabor a coco de los helados que comes en la playa?"

A la mañana siguiente, llegaba la hora de que la nueva concursante comiese su porción de coco correspondiente, algo que le hacía reaccionar: "¿Dónde está el sabor a coco de los helados de coco que te tomas en la playa?" Como también aprendía a recoger los palos necesarios para el fuego y comía pescado, algo que fuera no haría: "No me gusta, pero ni tan mal que me lo estoy comiendo".