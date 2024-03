Carmen Borrego abandona 'Supervivientes' tras la decisión del equipo médico: "No consigue controlar el alto nivel de ansiedad"

Carmen Borrego deja de ser concursante de 'Supervivientes 2024'

La hermana de Terelu Campos tiene una emotiva conversación con su marido tras conocer la decisión

Carmen Borrego se rompe en su llamada con Terelu Campos al recordar a su madre: "Aquí me he dado cuenta de que ya no está"

Carmen Borrego, que se encontraba aislada para estar en observación y bajo tratamiento, tiene que abandonar 'Supervivientes' después de que el equipo médico del programa aconseje que cese su participación en el mismo, decisión que Jorge Javier Vázquez le comunicaba a la superviviente en directo.

La superviviente tenía dudas sobre lo que quería que sucediera durante la noche: "Tengo tantas sensaciones a la vez que no lo sé, por una parte me gustaría poder seguir continuar con mis compañeros, pero no sé si estoy preparada para hacerlo, esa es la realidad, me gustaría saber qué opina el equipo médico".

Y así iba a ser, tras estas palabras, Jorge Javier Vázquez leía el comunicado del equipo médico de 'Supervivientes': "Carmen Borrego, tras pasar un período bajo observación y tratamiento psicológico y médico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo se aconseja que cese su participación en el programa".

Al saber la decisión del equipo médico, Carmen Borrego reaccionaba: "No mienten, lo he estado pasando mal, pensaba que estaba un poco mejor, ya veo que los médicos han decidido que no, me voy a quedar con lo mejor de este concurso y me voy a ir con la pena de haber conseguido un poco más".

La hija de María Teresa Campos confesaba que había pasado mucha angustia antes de entrar al programa por saber si había tomado una buena decisión de ir a Honduras: "Que todo se vaya de esa manera me causa dolor".

Jorge Javier Vázquez, al saber que Carmen Borrego se marchaba le quería decir algo tras la dura confesión que hizo ella en la conversación con su hermana Terelu: "Todos tenemos madre, las madres llega un día que no están, pero me pareció muy interesante ver el proceso del duelo y cómo se va superando cada etapa. Me llegó muchísimo cuando hablastéis de cuando llega el momento que tienes que aceptar que ya no está, me sentí muy cercano a vosotras cuando lo contastéis". Además, el presentador recordaba con cariño a María Teresa Campos.

La emotiva conversación de Carmen Borrego con su marido tras saber que abandona 'Supervivientes'

Tras saber que dejaba de ser concursante, Carmen podía hablar con su marido José Carlos. Ella se emocionaba mucho al escucharle y este le dejaba muy claro que todos estaban bien y muy orgullosos: "Llegado a este punto estamos todos esperándote con los brazos abiertos, te hemos echado de menos. Mucho ánimo".