"Este hombre se pensó que estaba en la Isla de las Tentaciones": Laura Garkas se pone en la piel de Aurah y Rubén

La tensión entre ellos saltaba en la playa, donde protagonizaron una fuerte bronca. Rubén se acercaba a Aurah en la playa para aclarar la situación y esta estalló: "Te inventaste todo lo que dijiste, lo único que me interesa es la falta de respeto que le hiciste a mi familia. Eres un mentiroso, soy una mujer casada, con hijos y feliz. En la vida me he fijado en ti porque no me gustas, para mí eres feo, y no te lo he dado a entender. No tengo nada más que hablar", expresaba.