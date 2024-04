Las lágrimas de Arantxa del Sol recordando a su madre momentos antes de ser desterrada a Playa Limbo: "Ha sido muy duro"

"Me acordaba mucho de mi madre. Tuvo un problema por la picadura de un bicho precisamente. Lleva más de 30 años rascándose con tratamientos muy fuertes y me daba pavor. La reacción alérgica que me ha provocado es muy fuerte. Mi madre lleva tanto luchando que la he sentido muy cerca. Ha sido duro", apuntaba Arantxa, muy emocionada.