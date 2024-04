Jorge Javier Vázquez desvela cómo le llama el hijo de Carmen Borrego: "¡Se refiere a mí como 'el otro'!".

Cabe recordar que la hermana de Terelu Campos se enteró de la separación de su hijo a través de Sandra Barneda durante el puente de las emociones, pero hay algún dato más que se le escapa, como la entrevista que dio su hijo y Paola Olmedo. Algo a lo no tardó en reaccionar el marido de Carmen Borrego, asegurando que era "lamentable" .

Y es que el desconocimiento de la entrevista que dio su hijo -en donde carga duramente en contra de ella- era total al inicio de la gala, en donde Carmen señalaba a Jorge Javier Vázquez que si tuviera enfrente a su hijo le diría lo siguiente: "Te quiero. Aquí estoy para lo que necesites". El propio presentador le decía que se acordase de esas palabras y las ponía en su boca él mismo, preparándose para lo que estaba por llegar. Pues bien, la propia Carmen Borrego se ha enterado de la exclusiva de su hijo contra ella y su reacción no se ha hecho esperar.

Un Jorge Javier Vázquez que le daba las gracias a Carmen Borrego por tener la valentía que había mostrado en la sala VIP, junto a su hermana Terelu Campus: "Es brutal lo que acabas de decir. Tener la valentía, enfrente de todo el país que está viendo en estos momentos la televisión. Después de que un hijo le haya hecho una putada de esta categoría a su madre..." . Para añadir lo siguiente: "En vez de decir otra cosa, has dicho 'se acabó. Y me siento más libre'. Ole tu mismísimo moreno".

Posteriormente, el presentador de Telecinco destacaba en tono de broma que "lo más fuerte de la entrevista que no se ha dicho aquí es que tu hijo se refiere a mí como 'el otro'". "Como me lo encuentre por los pasillos, no va a haber Mediaset para que salga corriendo...", bromeaba Jorge Javier Vázquez.