Pilar Eyre, Ángela Portero y Miguel Frigenti analizan la actitud de Carmen Borrego: "Era consciente de que podía pasar"

Carmen Borrego ha regresado a España y ha tenido que enfrentarse a las declaraciones que su hijo, José María Almoguera, y su todavía nuera, Paola Olmedo, han dado a la revista 'Lecturas' arremetiendo contra ella. Sin soltar la mano de su hermana Terelu Campos y manteniendo la serenidad, la ya exconcursante de 'Supervivientes 2024' ha asegurado que ahora que sabe esto se siente "más libre" , que cree que ha llegado a su límite y que no se le puede consentir todo a los hijos, a los que ella considera que ha dado todo.

"Si me muero ahora estaría tranquila porque sé que he sido una buena madre", ha dicho la hija de María Teresa Campos sin perder la calma. Una actitud que ha sido aplaudida por Miguel Frigenti, que ha comentado en la red social X que su compañera ha hecho "una mierda de concurso" pero que su actitud a la hora de enfrentar las declaraciones de José María ha sido "brillante" y que no ha podido despegar la vista de la pantalla mientras ella se expresaba.