Maite Galdeano habla de su relación con su hijo, Cristian Suescun, tras escuchar a Carmen Borrego

"A un hijo no se le tiene que querer siempre, si te hace pirulas no", ha comentado Maite, mostrando su apoyo a Carmen, pero dejando claro que su situación con Cristian es muy distinta porque ahora no existe un conflicto entre ellos aunque admite que su relación no es idílica: "A veces me cabrea porque es un golfo. Cristian siempre está ahí por ahí, metiendo... ¡ya le vale, hombre! Hay situaciones en la vida en la que los hijos se hacen de querer menos, entonces ya no le quieres tanto".