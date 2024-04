Las declaraciones de Jorge Javier han sido contundentes y no se ha cortado ni un pelo en decir lo que piensa. En primer lugar, ha recalcado que gracias a él la gala de 'Supervivientes' hizo muy buena audiencia: "“Es que ayer "yo" hice un 21, que saliera “potota” pues ayudó un poco".

Después ha dicho una pequeña broma sobre Terelu: "Estaba muy guapa y ayer no llevaba mucha laca”, ha comentado entre risas. La conversación ha seguido y Jorge ha confesado que está muy feliz y ha empezado a repartir "zascas" a diestro y siniestro: “Estoy muy contenta de no tener novio, que luego te vienen con delitos fiscales". Su amigo al oír esto le ha dicho que no se lo cree, que él quiere tener pareja.