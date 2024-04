Jesé Rodríguez le manda un mensaje a Jorge Javier Vázquez tras su charla con Aurah Ruiz sobre él

Aurah Ruiz no para de hablar de su marido, Jesé Rodríguez , al que llama de forma cariñosa "bebé". Por su parte, el exjugador del Real Madrid ve las galas de principio a fin y le muestra su apoyo de forma asidua en sus stories de Instagram; de hecho, arremetió contra Gorka Ibarguren cuando protagonizó una gran bronca con la influencer, pero del que no ha hablado ha sido de su otro gran 'enemigo', Rubén Torres .

Al escuchar ese comentario, la canaria dejó muy claro que Torres no le gustaba nada y que ella estaba completamente enamorada de su marido, al que encuentra "precioso, guapísimo, guapísimo". Jorge Javier le aclaró que se refería a que sería "colega" del bombero, no su pareja, pero de paso le confesó que no había visto nunca en persona a Jesé y que no sabía que era tan guapo.