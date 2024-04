El tremendo bajón de Gorka tras no superar el reto de Poseidón: “Me siento mal”

Por último, han leído un pergamino en donde Poseidón les señalaba que esperaba más de ellos y que no habían conseguido cumplir con el reto en las dos horas que se habían marcado desde un principio. La decepción era total, sobre todo para Gorka. "Me siento un poco mal. Me está tocando ser líder. Ayer no salió lo del fuego y hoy no hemos cumplido el reto. Me da igual tener hambre yo, pero me jode por el equipo", confesaba Gorka.