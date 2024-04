Inédito | Javier Ungría en mitad del conflicto entre Ángel y Kike: “Van a ser pilares muy importantes para mí, a pesar de que ellos no se lleven”

El ex de Elena Tablada ha revelado que va a seguir teniendo relación con su amigo Gorka: "“Algo que no pensaría nunca antes de empezar el concurso es que creo que con el que más me voy a llevar va a ser con Gorka”. Javier Ungría nunca se le hubiese pasado por la cabeza haber conectado tan bien con el vasco.

A pesar de que su alianza principal es con él, también ha explicado que tiene muy buena relación con otras dos personas y ha comentado que espera seguir llevándose con ambos en el futuro: “Luego también hay una cosa muy curiosa porque hay dos personas, Ángel y Kike , que también creo que van a ser pilares muy importantes a pesar de que ellos no se lleven muy bien , pero yo creo que cada vez me voy a llevar mejor con los dos”.

Tras esto, Laura ha explicado los motivos por los que se lleva al periodista como amigo después de Honduras: "Estoy descubriendo un Kike que es sensible, que me gusta, que no le había conocido antes y creo que me queda mucho por descubrir de él”.