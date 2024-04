Inédito | Claudia espera llevarse bien con Aurah fuera de ‘SV’: “Creo que la prejuzgué muchísimo antes de venir porque pensaba que era una lianta”

La pareja se ha tenido que mojar y decir con quiénes mantendrán una buena relación al finalizar el concurso de 'Supervivientes'. Los dos han dado sus respectivos nombres y han dado sus motivos. La primera que ha ido a por el pergamino ha sido Claudia y al leer la pregunta ha sonreído porque ha descartado a Mario, ya que es evidente porque son pareja: "Obviamente Mario no cuenta porque es mi pareja”.

Tras esto, Claudia ha sido muy sincera y ha comentado que se llevará muy bien con Aurah fuera del reality, cuando ya estén en España: “De momento, de mis compañeros, con la que más he congeniado es con Aurah”. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado que se ha sorprendido mucho con ella: “Me he llevado una sorpresa increíble, me parece una niña súper tierna, es súper simpática”.