Miri decide romper totalmente la relación con Ángel Cristo tras su trifulca: "Va a hacer daño y no lo pienso permitir"

"Hablar sí pero hacer, poquito hacer. 'Soy el hijo de un domador', 'Yo tengo dos coj****', 'Yo no se qué', pero luego no haces una mierd*. Hablas mucho y haces poco. ¡No me cabrees desde el primer momento de la mañana!", acusaba Gorka a Ángel. Éste se lo tomó fatal: "Cuidadito con lo que dices. A mí no me vas a volver a acusar de eso y menos me vas a decir lo de domador ni nada. ¡Tú no vuelves a mentar a mi padre nunca! ¡Porque yo no menciono al tuyo!", le espetó Ángel.