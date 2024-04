Jorge Javier llama la atención a Ángel Cristo ante su comentario a Marieta: "Tienes inteligencia para no caer en esos menosprecios"

Ángel Cristo, a Marieta: "Esto se llama 'Supervivientes' y lo otro 'La isla de las tentaciones', en lo otro se va a engañar a las parejas"

Marieta muestra su enfado con su compañero: "Soy una mujer libre que hace lo que le da la gana"

Marieta se rompe por completo tras disputar el juego por la localización: "Es que me agobia, soy muy bajita"

Marieta y Ángel Cristo tenían un tenso momento en la playa que, tras poder escuchar las imágenes, se trasladaba durante el directo a la palapa de 'Supervivientes'.

Mientras Miri depilaba las cejas a Marieta con los recursos que encontraban por la playa, Ángel Cristo se dirigía a su compañera: "Creo que deberiáis hacer más supervivencia y menos belleza. Esto se llama 'Supervivientes' y lo otro 'La isla de las tentaciones', en lo otro se va a engañar a las parejas". Algo que hacía estallar a Marieta: "¿Te estoy molestando yo a ti? No vengas aquí a molestarme, hago lo que me da la gana". Y es que ella creía que era "un ataque gratuito" por su parte, algo que le hacía incluso romperse.

Desde la palapa, todos podían escuchar estas palabras y Marieta decía unas rotundas palabras sobre esto: "He ido a 'La isla de las tentaciones y estoy orgullosa de ello, he hecho lo que me ha dado la gana porque para eso soy una mujer libre que hace lo que le da la gana".

Ella desvelaba algunas de las cosas que le ha ido diciendo su compañero sobre esto, como por ejemplo que "esto no era la isla de la putería". Ella dejaba claro que ha hecho de todo en cuanto a la superviviencia en la isla y que su compañero no tenía razón ante esto: "Te lo permito una, pero dos no, se acabó".

"Lo digo siempre desde el sentido del humor, es la forma en la que Ana y yo lo decimos en casa como algo divertido y quien se sienta ofendido ya tiene dos cosas que hacer", aseguraba Ángel Cristo ante esto, algo que a Marieta no le servía como argumento: "Yo tengo un padre y una madre".

A su vez, durante las nominaciones, Marieta lo tenía claro: "Nomino a Ángel. Me ha faltado al respeto dos veces y no quiero una tercera. Aunque este señor no se va ni con agua caliente. Y le quiero pedir perdón a mi familia por decir palabrotas porque les dije que no lo iba a hacer". En ese momento, Ángel apuntaba que Marieta había puesto el correspondiente acento en su nombre: "Me ha sorprendido".

Jorge Javier salía al paso de Marieta y señalaba lo siguiente: "Me he quedado un poco... Ángel, tú tienes inteligencia suficiente para no caer en esos menosprecios". Ángel le restaba leña al fuego diciendo que "es solo humor": "Le pedí disculpas ya".

Ángel Cristo se enfrenta a sus compañeros

Esta tensión con Marieta no es la única que ha protagonizado Ángel Cristo en su playa. Una fuerte discusión con Gorka Ibarguren acababa salpicando a Miri. "Hablar sí pero hacer, poquito hacer. 'Soy el hijo de un domador', 'Yo tengo dos coj****', 'Yo no se qué', pero luego no haces una mierd*, le recriminaba Gorka a su compañero, que estallaba: "¡Tú no vuelves a mentar a mi padre nunca! ¡Porque yo no menciono al tuyo!".