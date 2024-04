Arantxa del Sol se sincera ante Laura Matamoros y Kiko Jiménez: "He hablado de cosas de las que no pensaba hablar"

Arantxa del Sol, al lado de la hoguera y durante el atardecer, hace una reflexión de la gran situación que está atravesando: "Aquí he hablado de cosas de las que no pensaba hablar, me he relajado, no es territorio enemigo". Laura Matamoros le cuenta: "Aquí llegáis de otra manera, te has visto más relajada y lo que tenéis allí es un territorio muy hostil".