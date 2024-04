Zayra Gutiérrez desvela que su padre, Guti, está viendo la gala de 'SV' y Jorge Javier aprovecha para mandarle un mensaje

Pues bien, Jorge Javier Vázquez no se ha aguantado las ganas y en pleno directo de 'Supervivientes' no ha dudado en ir hacia Zayra y preguntarle si su padre estaba viendo la gala de 'Supervivientes'. "Una cosa", comenzaba diciendo el presentador de Telecinco. "¿Está tu padre viéndonos?" , le preguntaba a la exconcursante de Cayos Cochinos.

Zayra aseguraba que "sí" y le proponía a Jorge Javier Vázquez lo siguiente: "Mándale un saludo Jorge", para posteriormente esbozar una sonrisa. "¿Cómo le llamo? ¿Qué le digo?", añadía el presentador. "Cómo tú quieras", respondía Zayra Gutiérrez. Jorge Javier ha mirado a cámara y ha lanzado un mensaje: "Fíjate, ya se me ha ocurrido. Para ti, públicamente. Guti, 'to pa ti'". Tras estas palabras, ha apuntado lo siguiente: "Ay, lo que me gustaría ser mujer de un futbolista", en tono de broma.