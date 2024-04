Marieta se rompe por completo tras disputar el juego por la localización: "Es que me agobia, soy muy bajita"

La superviviente no podía evitar las lágrimas, algo ante lo que sus compañeros le daban muchos ánimos: "Lo has hecho genial". Pero ella pensaba que esto no era así: "Es que soy muy bajita, me agobio. Lo he hecho lo mejor que he podido". Algo por lo que Laura Madrueño conseguía sacarle una sonrisa: "Entonces yo también soy bajita". Y la concursante aseguraba que si es bajita: "Mido 1.60". Y, tras este momento, sus compañeros continuaban arropándola.