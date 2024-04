Raquel Abad cuenta qué ha descubierto sobre Kike Calleja al verlo en 'Supervivientes'

Raquel Abad se ha encargado de defender a su marido, Kike Calleja, en los platós de los programas de 'Supervivientes 2024' hasta su expulsión definitiva del concurso el pasado domingo. El colaborador de 'Vamos a ver' aseguró antes de volver a España que estaba totalmente convencido de la exconcursante de 'Gran Hermano' le había defendido muy bien y que si había algo que no le hubiera gustado lo diría porque es "una persona muy justa".

También dijo que su mayor premio en la vida era ella y que estaba deseando verla. Su deseo se cumplió cuando el martes entró al plató de 'Tierra de Nadie' y pudo abrazar de nuevo a la gallega, que ahora le ha dedicado un emotivo post en Instagram en el que le ha confesado que en este tiempo distanciados se ha dado cuenta que está muy orgullosa de él y que no concibe la vida sin estar a su lado .

"Mi felicidad. Este momento que quedará imborrable en mi memoria, nuestro maravilloso reencuentro. ¡Cuánto te he echado de menos! En este tiempo he llegado a una conclusión: lo orgullosa que estoy de ti y que tengo claro que no puedo vivir sin ti. Eres la suerte de mi vida... mi amor, mi todo", ha comentado Raquel Abad en una publicación en la que ha adjuntado varias fotos de ese primer abrazo en su reencuentro el pasado martes.