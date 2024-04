Mario y Pedro : también nominaban ambos a Arkano . “Me lo ha puesto muy fácil escuchando que me iba a nominar, que salga alguien diferente, aunque no tengo ningún problema con él”, decía Mario . “Tiene que dejar de ser tan blandito y sacar esa personalidad. Tiene que ponerse las pilas”, afirmaba Pedro.

Cuando Jorge Javier Vázquez comunicaba al grupo que "Mario era el nominado", estos alucinaban con esto y no podían esconder sus caras de asombro. “Algo me estoy perdiendo, ¿qué ha pasado?”, preguntaba Arkano. "¿Por qué? Si nadie lo ha votado", preguntaba Aurah y Arkano decía algo: “Me parece injusto que todo el grupo me quiera nominar a mí y que no salga nominado”.