Blanca Machón, desterrada a Playa Limbo frente a una Aurah que estalla de alegría tras la decisión de la audiencia: "Estar aquí ha sido brutal"

Blanca Machón es la cuarta desterrada de 'Supervivientes 2024'. La deportista española dos veces campeona en vela afrontaba esta trepidante aventura con muchísimas ganas e ilusión y sobre todo, confiada creyendo que sus dotes en el windsurf le iban a dar un plus en muchos aspectos de la supervivencia en Honduras. Pero hasta que no pisas Cayos Cochinos no eres consciente de lo que es y de los límites a donde vas a poder ser capaz de llegar. Es lo que le ha pasado a Blanca, una deportista nata que en las últimas semanas todo parecía que se le ponía cuesta arriba.