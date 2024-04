“He visto que robó comida y eso está muy mal. Me gustaban mucho él y Claudia, pero, ahora, los meto en el mismo saco”, aseguraba. “Marieta me hace mucha gracia, pero ha empezado después”, añadía.

Bruno Vila, por su parte, asegura que no se atrevería a participar en el concurso de Telecinco: “No me van a ver saltando del helicóptero, seguro que hay muchos concursantes mejores que yo para esa experiencia”, asegura.

“A mi chico sí que le gustaría, es muy aventurero”, decía María Isabel, que asegura que ella se ve en un futuro trabajando en otros programas: “Me veo como jurado de algo de música, de concursos… Me gustaría seguir trabajando con Mediaset España, me he sentido muy cómoda con el equipo y me gustaría seguir”, apuntaba.