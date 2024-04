Los 5 momentazos de 'Bailando con las estrellas' que no olvidaremos: enfrentamientos con el jurado y doble abandono

Cada más comenzar, en la gala 1, ya hubo polémica . Ágatha Ruiz de la Prada no estuvo nada conforme con las valoraciones que el jurado hizo de su actuación y se quedó muy disgustada. Tanto que decidió abandonar el programa : "Yo no he venido para esto", decía. Todos quedamos en shock, pero lo cierto es que la diseñadora, con los ánimos más calmados, regresó a la semana siguiente . Eso sí, esa misma noche, en la gala 2, se convirtió en la primera eliminada .

"Confío en su talento, pero noto que no conecta conmigo. Podría decirse que no sirvo como su maestro, así me lo ha dicho esta semana. Yo quiero ser profesional, que ella consiga un buen papel en este concurso. Me doy un paso al lado, no quiero perjudicarla. Abro petición al programa de que le puedan poner a otro maestro'', fueron sus palabras.