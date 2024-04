La primera superviviente que ha abierto el pergamino y lo ha leído ha sido Aurah Ruiz. La mujer de Jesé Rodríguez se ha mostrado entusiasmada al ver el pergamino y lo ha leído con emoción. Tras esto, ha comenzado a explicar todos los aprendijazes que está sumando en esta aventura. Aurah ha comentado que no solo tiene un aprendizaje, sino que hay muchas cosas que le está enseñando el concurso.

De lo primero que se ha acordado es de que está ejercitando la cabeza : "Primero es la lucha con la mente , con el tiempo muerto tienes que luchar bastante con eso, que la mente no se te vaya de aquí y se quede aquí". Tras esto, ha pasado de la menta al cuerpo: "Con la comida porque siempre tenemos la nevera al alcance de nuestra mano y podemos comer todo y justamente aquí no se puede. El autocontrol con el estómago y con la mente".

Por último, ha explicado que uno de los aprendizajes más importantes que está consiguiendo en Honduras es tener autocontrol, ya que es una persona que suele ser impulsiva: "También personas que no están en tu día a día, no te saquen de quicio y entonces tienes autocontrol que eso también lo ando trabajando porque la verdad que todavía estoy ahí, sube y baja".

El bombero ha encontrado el pergamino también y ha revelado cuál está siendo su mayor aprendizaje desde que está en Honduras. En primer lugar, Rubén ha explicado que está teniendo muchos aprendizajes: "Estoy teniendo muchos, de supervivencia, de convivencia , de saber decir las cosas cuando me molestan porque me cuesta mucho sacarlas".

Sin embargo, el principal aprendizaje es que está sabiendo apreciar mucho lo que ha dejado en España: "Creo que sin duda es a valorar las cosas de casa, a valorar a mi gente, a mi familia, a la facilidad que tenemos en casa que aquí no tienes nada... Lo importante son los pilares básicos de tu vida, no los extras... Espero que me dure mucho tiempo".