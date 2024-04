Las nominaciones quedan marcadas por el cambio de grupos: así ha quedado la lista definitiva

Marieta : nomino a Pedro porque es con el que menos he hablado, aunque me parece un tío estupendo.

Claudia: nomino a Rubén , por razones obvias, sabiendo que estaba mal me ha querido separar de Mario en los grupos, por un líder que no gana vamos a ver qué pasa.

Rubén Torres: mi nominación es a Claudia porque la he visto bastante chafada con la despedida de Mario y creo que puede ser una oportunidad para que reencuentren, no la veo bien en la playa

Javier Ungría: voy a nominar también a Claudia , no sé cómo va estar esta semana, no sé, igual quiere volver con Mario.

Tras terminar con su ronda de votos, la nominada del grupo Olimpo era Claudia Martínez . Y llegaba el turno de Kiko Jiménez , como líder de grupo: "Creo que conozco a todos, más o menos, no tengo nada personal con nadie, pero creo que me voy a decantar por Pedro porque es con el que menos roce he tenido"

Miri: he nominado a Ángel porque mi primera opción era Blanca y es un poco el que me queda ahora mismo.

Aurah : nomino a Miri porque es la única persona con la que no he convivido, aparte de Ángel, y la nomino a ella.

Ángel Cristo : nomino a Miri, por razones obvias, ya ha habido muchas semanas que no la he nominado y ahora le toca a ella.

Jorge Javier Vázquez comunicaba que el nominado de playa Condena era Ángel Cristo y Blanca Manchón, como líder daba su nominación directa a Gorka: "Le va a venir bien". Algo a lo que Gorka reaccionaba: "Justo le he dicho que no me importaba en absoluto si me nominaba, la gente tiene que decidir y yo me quiero seguir quedando".