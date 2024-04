Jorge Javier desvela un momentazo entre Maite Galdeano y Santi Millán en publicidad: "Es de lo mejor que he vivido en televisión"

"Sí, y es que hace años hablé con él de esto y me dijo: 'Te voy a tener en cuenta'. Yo de nueva vecina. Soy cómica total", contestaba Maite Galdeano, quien posteriormente le confesaba al presentador de 'Supervivientes' que "tenía un enchufe que me iba a meter ahí".

Posteriormente, Jorge Javier le ha vuelto a sacar el tema a Maite, quien volvía a señalar que Santi Millán le prometió "una plaza para 'La que se avecina': "Me dijo que me tendría en cuenta y que me avisaría", reiteraba Galdeano. Jorge Javier bromeaba preguntándola si le dijo cuál sería su labor en la serie de Telecinco exactamente: "No sería de administrativa". "Todavía le estoy esperando la llamada. Ya le he recordado que me llame", confesaba Claudia.