Las primeras horas de Mario González en España: del reencuentro con su hijo y Kike calleja, a su corte de barba

En primer lugar, Mario ha querido agradecer a toda la gente que ha estado con él durante el programa: "¡Muchas gracias a todos los que me habéis apoyado! Me estoy poniendo al día con todo", ha comentado Mario a través de Instagram. Tras esto, ha explicado cómo han sido sus primeras horas y su reencuentro con su hijo: "Ya estoy por aquí. Por fin he vuelto a mi vida, ayer no quise coger ni el móvil. Me dediqué a estar con mi familia, me estaba esperando mi hijo despierto, que no se podía dormir de la emoción".