Diego Matamoros revoluciona el plató tras el intenso 'puente de la concordia' de Laura y Kiko J: "Los que se pelean se desean"

Kiko Jiménez y Laura Matamoros podían hablar de todo lo que ha pasado entre ellos desde que coincidieran en 'Playa Limbo' y lo han hecho encima del puente. Ambos se reprochaban lo que no les había gustado de uno y del otro, además de para intentar aclarar los conflictos que han surgido entre ellos este tiempo.

Laura expresaba que cree que Kiko le ha dado puñales por la espalda y que ha intentado "meter mierda" en ocasiones, momento en el qu eKiko Jiménez contaba algo que nunca lo había hecho antes: "Me llegaste a echar en cara dos granos de arroz, cuando la noche anterior cuando me comí una hamburguesa que gané te di más de la mitad. España tiene que saber que yo ese día me salte las normas". "Esto se llama juego sucio", era la reacción de Laura, que se mostraba muy enfadada con que su compañero contase esto.