La tensión salta después de que Laura Matamoros escuche las palabras que Kiko Jiménez le ha dedicado tras el robo en su playa

"El traje de flamenca más bonito que me han hecho en mi vida", decía la hermana de Anita Matamoros

Laura Matamoros lanza un piropo a Javier Ungría en palapa y le pide "tener una conversación" entre ellos

A pesar de estar en diferentes grupos, solo ha faltado que Kiko Jiménez y Laura Matamoros coincidieran en la palapa de 'Supervivientes' para que la tensión estallase entre ellos, en una noche movidita en la palapa, y todo por el robo que sufrían y Kiko y sus compañeros en la playa por parte del otro equipo.

Kiko Jiménez se molestaba con la actitud de Laura en el robo de su playa y esto saltaba a la palapa

El reencuentro con Kiko Jiménez en la repesca de Laura fue muy emotivo pero, el robo y la actitud de Laura en este, hacía soltar de todo a Kiko por la boca con sus compañeros sobre ella: "Ha sido una cabrona, se ha llevado toda la comida y a mí me la ha liado un montón de veces porque con la comida no se juega y, ahora, va ella y se pone a hacer jueguecitos mientras está desvalijando. Es una hipocresía lo suyo, ¿qué pretendes? ¿quedar de 'guay?".

Palabras que todos los concursantes podían escuchar desde la palapa durante la gala de 'Supervivientes' y que hacían reaccionar a Laura Matamoros: "El traje de flamenca más bonito que me han hecho en mi vida".

Ella aseguraba haber hecho "lo que tenía que hacer", pero a Kiko no le servían estas palabras: "Si de verdad eres mi colega me haces un guiño y me dices que me están desvalijando, es lo que yo haría contigo". Pero Laura seguía con su argumento: "Somos dos grupos y deciden coger la comida, yo acabo de llegar y tengo que hacer mi papel"

Algo que no convenía a Kiko: "Tu papel es tener opinión y decir: 'me niego a robar a mi colega que vengo de comer". Y, ante las palabras de algunos de los compañeros, Kiko se mostraba molesto: "¿Me puede doler que mi amiga me robe después de estar una semana entera comiendo lo que le da la gana?". Pregunta a la que no le faltaba la respuesta de Laura: "Nos hemos devuelto el que nos sienten mal las cosas, ya estamos en paz".

"Estamos en paz porque él me la clavó en su día"