"Yo creo que sí que puede pasar algo entre ellos, creo que sí se pueden llegar a gustar la verdad, aunque no sé qué puede llegar a pasar", ha comentado la novia de David Vaquero, que no descarta que su amiga pueda encontrar el amor en los Cayos Cochinos pese a que ella le recomendó que no se fijase en nadie: "Yo ya le di mi consejo a la Mari, pero ella hará lo que quiera. Yo le dije que no se pillara, que nada de chicos por un tiempo".