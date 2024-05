Las duras críticas a Arantxa del Sol por su enfado con Ángel Cristo: "Eso son celos"

Al parecer, la pareja de Ángel Cristo tuvo una relación cercana con Finito de Córdoba hace tiempo. “Yo llevo meses que no veo a Juan pero hablamos por teléfono porque mi hija adora a Juan. Yo quiero que Arantxa venga y hable con su marido y le explique lo que ha pasado. A Ángel lo han manipulado diciendo que yo tenía una relación porque no hubo una relación, éramos amigos y había un cariño especial. Una relación de amistad y nada más ”, dijo Ana Herminia.

Al volver a Madrid Arantxa se ha enterado de estas declaraciones y sin embargo se mantuvo firme a su decisión de no hablar del tema: "Voy a seguir siendo fiel a mi manera de pensar. Tiene que ver con mi vida personal y mi familia. Me lo han contado varios compañeros, es la versión de varios y no quiero entrar en eso. Yo entiendo que es todo ambiguo y la gente no lo va a entender y seguramente es lo que me hace estar aquí", decía Arantxa