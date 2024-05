Aurah reconoce que quiere volver a ser madre y se dirige a Jesé Rodríguez: "Es ahora o nunca"

Aurah Ruiz , que ha encontrado su gran apoyo en su playa en Blanca Manchón , se ha sincerado con ella sobre la maternidad y que l e gustaría volver a ser madre , por segunda vez, con su marido Jesé Rodriguez , al que no para de nombrar desde que está en Honduras, como también a su hijo.

"Me hace ilusión, te lo juro. Es ahora o nunca" , aseguraba Aurah sobre volver a ser madre y es que le decía a compañera "qué es lo mejor de ser madre y qué se siente", después de todo lo que ha vivido.

"Un hermano es para toda la vida", le decía Blanca para animarle todavía más a esto y Aurah pensaba en lo que le dirá Jese Rodríguez cuando le diga esto: "Cuando me vea me va a decir: '¿qué quieres hacer tú?". Y la superviviente se dirigía, incluso, a su pareja al hablar de esto, muy emocionada de solo pensarlo: "Me ha dado la maternidad, perdón bebé".