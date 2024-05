Cuando apareció la palabra ‘Madre’ en el espejo, Aurah Ruiz empezó a llorar sin consuelo y habló de un aspecto muy doloroso para ella: “Esto es lo que más me duele en la vida, haber sido madre en la forma en que me tocó serlo”, dijo, muy emocionada.

Aurah Ruiz demostró en ‘El espejo del alma’ que era una auténtica guerrera y que no había obstáculo que le impidiera luchar por el gran amor de su vida, su pequeño: “La palabra miedo no existe en mi diccionario (..) No me puedo concentrar en mis miedos, tengo que seguir mi vida con mi hijo”, declaró la ahora concursante de ‘Supervivientes’.