En las últimas semanas no ha estado en ninguno de los programas de 'Supervivientes' y eso ha motivado que un reportero de 'Europa Press' le haya preguntado a su madre, Arantxa de Benito, cómo se encuentra. "Está bien, ya prácticamente recuperada, entrenando, yendo al fisio y cada vez con menos dolorcitos" , ha comentado la presentadora, lanzando así un mensaje tranquilizador para los seguidores de su hija: "Lo pasé mal porque los dolores de los hijos los viven las madres también, a mí me dio mucha rabia porque ella es una caja de sorpresas y creo que hubiera dado un buen show y que hubiera sido una buena concursante".

Por otra parte, Arantxa ha confesado que está siguiendo el concurso y que considera que Ángel Cristo Junior no estuvo acertado en sus declaraciones ni en su actitud, por lo que entiende su expulsión disciplinaria. Sobre si ella estaría dispuesta a participar en el futuro en 'Supervivientes', ha asegurado que no lo descarta pero que tampoco puede confirmarlo porque no se ha parado a pensarlo detenidamente y porque cree que es una experiencia demasiado dura.